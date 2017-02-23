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Пермские студенты знают: «Время - деньги»

время деньги

"Время – деньги!" – под таким названием 28 февраля на площадке Дворца культуры студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) пройдет Молодежный форум финансовой культуры. Его цель – повысить финансовую грамотность молодежи.

Организаторы форума – Министерство финансов Пермского края и экономический факультет ПГНИУ. Декан экономического факультета Татьяна Миролюбова гарантирует, что программа будет актуальной и нескучной. На форуме будут обсуждаться вопросы личных финансов молодежи. Размышляете, брать ипотеку или снимать жилье – специалисты помогут вам взвесить все "за" и "против", заодно проконсультируют по состоянию рынка жилья на сегодня. Имеете небольшие накопления и хотите их увеличить – вам дадут практические советы, как можно заработать на фондовом рынке, предупредят о рисках. Особо продвинутые молодые люди, интересующиеся новейшими событиями в мире финансов, смогут разобраться, что такое виртуальные валюты, почему мир сходит с ума по биткоину, как его купить и что с ним делать потом. На тематической выставке "Время – деньги" специалисты налоговой службы помогут открыть личный кабинет, а банки и финансовые организации дадут подробную консультацию о том, что они могут предложить специально для тех, кому не за тридцать.

И "гвоздь программы" – квест "Время – деньги!", посвященный теме планирования личных финансов с элементами случайных событий. В квесте примут участие команды вузов Пермского края. Можно быть зрителем, а можно заявиться в команду. Обещаем: даже просто наблюдать за игрой будет очень интересно!

Студенческие команды ведущих пермских вузов уже месяц готовятся к мероприятию. Каждую неделю – новое испытание. Все задания выкладываются в социальные сети, там же команды могут увидеть свой рейтинг. Всего к форуму финансовой культуры готовятся 13 команд ведущих пермских вузов.

Задания направлены на синтез креативности и финансовой грамотности. Команды предлагают разные творческие формы – присылают фотографии, видео, стихотворения и репортажи на тему финансовой грамотности.

Команда "Money. Money. Money" института культуры выполняет очередное задание к форуму. Придумывает хокку на тему финансовой грамотности: "Сёгун просил деньги найти, пошел самурай в микрокредиты, после визита коллекторов харакири делать нечем!" "У нас даже переизбыток с идеями, так как мы вуз творческий, нас остановить практически невозможно",– говорит капитан команды ПГИК Любовь Конькова.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 23.02.2017 в 12:53 в рубрике - Новости T7-inform

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