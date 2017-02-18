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Финансовая грамотность. Возможности кредитной карты

Сегодня банковские карты стали привычными в любой семье: на них зачисляют зарплаты и пенсии, они позволяют делать покупки, не выходя из дома. А знаем ли мы все полезные свойства банковских карт? Давайте разбираться вместе с финансовым консультантом Анастасией Пермяковой.

–Какие полезные возможности банковской карты упускают пользователи?

–Очень многие наши жители, особенно старшего поколения, получив зарплату или пенсию на банковскую карту, снимают ее в банкомате, а потом привычным способом – наличными средствами – делают все платежи. Но банковская карта позволяет экономить силы, время, а иногда даже деньги, о чем не все знают. Например, стандартные ежемесячные коммунальные платежи можно делать с банковской карты, всего один раз оформив в банке поручение на ежемесячное перечисление средств с карты. Да и оплату большинства покупок почти во всех продуктовых и других магазинах сегодня тоже можно совершать с карты. Беспокоитесь, что вы не видите, как расходуются ваши средства, – воспользуйтесь услугой «мобильный банк», и вся информация о ваших покупках и остатке на счете будет приходить вам в смс-сообщениях. Чаще всего вы даже не успеете отойти от кассы, как уже получите такое сообщение. Так что всё будет под контролем. Еще один важный момент: если деньги хранятся на карте, вам не нужно носить с собой большие суммы, когда вы планируете серьезные покупки или отправляетесь в другой город.

–А как банковская карта может помочь сэкономить деньги?

–Это возможно сделать, если научиться пользоваться банковскими программами лояльности или «кэш-бэк». Название непонятное, но сделать это очень просто: почти все крупные банки имеют программы, в которых вы можете вернуть себе часть оплаты товаров банковской картой. В программах лояльности деньги возвращаются не напрямую, а в виде бонусов. Что нужно сделать? Поинтересоваться у сотрудника банка, выдавшего вам карту, есть ли у них такие программы и каковы их условия. Как правило, в программе конкретного банка принимают участие конкретные торговые сети и магазины-партнеры, список которых вы можете получить. Так вот, если вы оплачиваете картой покупки в этих сетях, то часть стоимости покупок вам возвращают на вашу же карту! Хорошая экономия? А всё, что нужно сделать, – это зайти в банк и навести справки. Карту можно рассматривать как вклад: например, на социальную карту, куда зачисляется пенсия, начисляется 3,5% годовых. Еще можно дать поручение банку перечислять ежемесячно с вашей карты конкретную сумму на накопительный счет, где годовые проценты повыше. Так почти незаметно для себя вы можете накопить значительную сумму. Обратите внимание, что для того, чтобы узнать всю эту информацию, не всегда нужно даже идти в банк – практически во всех банках есть телефонная «горячая линия», где вам тоже дадут все необходимые разъяснения.

–Может ли банковская карта быть альтернативой так называемым «микрозаймам», которые дают под огромные грабительские проценты?

–Да, конечно. Но это будет специальная кредитная карта, которую вы можете получить в российских банках по вашему заявлению. Лучше всего обращаться в тот банк, который вас знает, – где у вас зарплатная или пенсионная карта или оформлен вклад. Чем лучше банк представляет себе ваши финансовые возможности, тем быстрее вы сможете получить кредитную карту. Она очень пригодится, что называется, на всякий случай. Неожиданно возникла необходимость в какой-то покупке, а собственных средств на нее не хватает – можете воспользоваться кредитной картой. При этом у вас есть льготный период: если вы успеваете вернуть деньги в течение этого периода, то вообще не платите банку никаких процентов! Поэтому очень важно при получении кредитной карты внимательно разобраться со сроками этого льготного периода. В некоторых банках он составляет до полутора месяцев. Не успели уложиться в льготный период – банковский процент на такой кредит всё равно будет ниже, чем при микрокредитовании.

–Насколько безопасна банковская карта?

–Существует ряд простейших правил, которые нужно соблюдать, чтобы обеспечить безопасность. Никому и ни при каких обстоятельствах не следует передавать данные своей банковской карты: ее код или пароль к своему личному кабинету, если вы делаете платежи в Интернете. Важно понимать, что ваш банк никогда не будет запрашивать у вас информацию о ваших перечислениях или паролях – такие вопросы могут задавать только мошенники. И на самый крайний случай: если карта утеряна или украдена – заранее запишите номер телефона «горячей линии» банка, который вы найдете на самой карте, и немедленно звоните по этому номеру, чтобы заблокировать карту. Конечно, понадобится время, чтобы восстановить вашу карту, но зато ваши средства будут в сохранности!

Метки: Деньги, Экономика

Опубликовано: 18.02.2017 в 15:43 в рубрике - Новости T7-inform

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