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Власти Свердловского района Перми ввели систему оплаты работ подрядчиков по оценкам жителей

Власти Свердловского района ввели систему оплаты работ подрядчика по оценкам жителей.

Решение было принято по итогам выездного совещания с представителями общественности в микрорайонах Новобродовский, Голый Мыс, Соболи и Липовая гора. Во время проверки подтвердилось, что дороги содержатся недостаточно хорошо - есть колеи, дорога заужена. И.о. главы района Василий Пастух обратил внимание подрядчика на то, что оплата его работы будет зависеть от оценки жителей.

Василий Пастух, И.о. главы Свердловского района:

- "Оплата выполненных подрядчиком работ будет производиться только после того, как представители общественности подпишут акт о приемке работ, где можно будет указать конкретные нарушения. Соответственно, если существенных замечаний много, то будут взыскиваться штрафные санкции".


Опубликовано: 20.02.2017 в 08:40 в рубрике - Новости T7-inform

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