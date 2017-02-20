Власти Свердловского района Перми ввели систему оплаты работ подрядчиков по оценкам жителей
Власти Свердловского района ввели систему оплаты работ подрядчика по оценкам жителей.
Решение было принято по итогам выездного совещания с представителями общественности в микрорайонах Новобродовский, Голый Мыс, Соболи и Липовая гора. Во время проверки подтвердилось, что дороги содержатся недостаточно хорошо - есть колеи, дорога заужена. И.о. главы района Василий Пастух обратил внимание подрядчика на то, что оплата его работы будет зависеть от оценки жителей.
Василий Пастух, И.о. главы Свердловского района:
- "Оплата выполненных подрядчиком работ будет производиться только после того, как представители общественности подпишут акт о приемке работ, где можно будет указать конкретные нарушения. Соответственно, если существенных замечаний много, то будут взыскиваться штрафные санкции".
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