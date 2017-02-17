Угроза распространения гриппа птиц реальна

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю, в результате проведенных по заказу федерального ведомства лабораторных исследований биологического материала, отобранного от павших лебедей, обнаруженных на берегу Каспийского моря в городе Актау Республики Казахстан, выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В связи с этим создается реальная угроза заноса возбудителя вируса гриппа А птиц на территорию Российской Федерации при перемещении и содержании восприимчивых к этому заболеванию птиц прежде всего на территории российских областей, граничащих с Республикой Казахстан, а также при ввозе птицеводческой продукции из неблагополучного по вирусу гриппа А птиц города Актау Республики Казахстан.

Для справки, высокопатогенный грипп птиц относится к особо опасным инфекциям. Болезнь может протекать в сверхострой, острой или подострой формах и заканчивается летальным исходом. При сверхостром течении болезни наблюдается массовый падеж без характерных клинических признаков. У домашних и диких водоплавающих птиц основными симптомами являются дискоординация движений, плавание «по кругу», запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние, конъюнктивит и ринит, помутнение роговицы и слепота, диарея. У кур часто регистрируют угнетение, резкое снижение яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от корма, цианоз (синюшность) кожных покровов, опухание и почернение гребня и сережек, отек подчелюстного пространства, подкожные кровоизлияния на конечностях.

В 2016 г в мире были зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа среди домашних и диких птиц, обусловленные 9-ю вариантами вируса: Н5N1; Н5N2; Н5N6; Н5N8; Н5N9; Н7N8; Н7N3; Н7N7, Н7N1.

В 2016 г. от гриппа Н5N1 пострадали 19 стран; в странах Азии и тихоокеанского бассейна широкое распространение получил вирус подтипа Н5N6, последние случаи зарегистрированы в Южной Корее и Японии. Помимо очагов гриппа, обусловленных субтипом Н5 в текущем году зарегистрированы вспышки заболевания, вызванные вирусом подтипа Н7. Необходимо отметить массовую гибель диких птиц в национальном парке Алжира (более 1000 голов), причиной которой стал вирус Н7N1.