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Президент Пермской ТПП Марат Биматов возглавил федеральный проект по развитию экспертных услуг для бизнеса

Президент Пермской ТПП Марат Биматов избран генеральным директором АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (СОЭКС). Работа на данной позиции носит проектный характер, направлена на развитие инфраструктуры экспертных услуг для бизнеса и не предусматривает изменений в системе управления ПТПП.

Расширение сферы ответственности Марата Биматова было одобрено Советом АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ и Советом Пермской торгово-промышленной палаты на заседании 15 февраля 2017 года.

Избрание пермяка главой национальной независимой экспертной организации связано со стабильно высокими результатами работы Пермской ТПП в сфере экспертной поддержки бизнеса. На протяжении пяти лет Пермская ТПП является лидером российской системы торгово-промышленных палат по приросту членской базы и ряду направлений деятельности: оценке всех видов материальных и нематериальных активов, защите интеллектуальной собственности, поиску деловых партнеров, развитию системы закупок и электронных торгов, экономическим экспертизам и т.д.

Члены АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, утверждая Марата Биматова в новой должности, особо отметили наличие у кандидата успешного опыта проектного управления. Проекты Пермской ТПП «Административная гильотина» (снижение административных барьеров), «Рабочие кадры «под ключ» (развитие дуального обучения), «Эффективные закупки» (повышение прозрачности и доступности государственных закупок) получили признание на уровне Российской Федерации и в статусе лучших практик, активно тиражировались в другие регионы страны. В частности, через систему ТПП РФ.

«Есть конкретная цель - вывести «СОЮЗЭКСПЕРТИЗУ» на новый уровень, создать в регионах России эффективную инфраструктуру экспертных услуг. Я спокойно берусь за данную работу. Во-первых, это важно как для бизнеса, интересы которого мы представляем, так и для системы ТПП в целом. Во-вторых, я вижу в этом новые возможности для пермских предприятий: благодаря взаимодействию с СОЭКС в Прикамье появятся новые полезные услуги. В-третьих, и в Перми, и в Москве у меня есть сильная команда, что позволяет работать над решением широкого спектра задач», - говорит Марат Биматов.

Для справки: АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (СОЭКС) – крупнейшая в России независимая национальная экспертная организация с многолетний опытом работы в области контроля качества, экспертизы, оценки и сертификации товаров и услуг. Организация холдингового типа, поддерживающая деловые связи с экспертными организациями стран-членов СНГ, ведущими мировыми инспекционными компаниями, партнерскими структурами в зарубежных странах, а также входящая на правах полноправного членства в Международную Федерацию Инспекционных Агентств (IFIA). СОЭКС располагает региональной сетью, состоящей из 33 дочерних организаций в крупнейших городах и портах России, собственными лабораториями и штатом численностью более 500 человек. Возможность предоставления услуг высокого качества по экспертизе, сертификации, инспекции и оценке в регионах, не охваченных сетью СОЭКС, обеспечивается за счет тесного взаимодействия с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, в составе которой более 180 региональных ТПП. Кроме того, СОЭКС имеет постоянные деловые связи с крупнейшими международными независимыми экспертными организациями, такими как Baltic Control, Bureau Veritas, Control Union, Intertek, I.E.I., Omic, и многими другими. Контакты: 125009, Москва, ул. Ильинка 5/2, +7 495 660 58 68, info@soex.ru, www.soex.ru

Источник: пресс-служба Пермской ТПП,

(342) 235-78-48, e.zorina@permtpp.ru


Опубликовано: 16.02.2017 в 00:14 в рубрике - Новости T7-inform

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