Пермское УФАС России рассмотрит жалобу «пеликана» на «оляпку»
В Пермское УФАС России поступила жалоба ООО "Пеликан" на действия детского сада №90 "Оляпка" (г. Пермь) при проведении открытого конкурса на организацию питания для дошкольников. Заявитель полагает, что критерий оценки заявок "предложение по созданию условий для улучшения качества обслуживания" не является измеримым, а из конкурсной документация не ясно, каким образом заказчик будет присваивать баллы по данному критерию.
Рассмотрение жалобы назначено на 20 февраля, 10:30.
Александр Плаксин, и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России:
- Для обеспечения добросовестной конкуренции на торгах заказчик обязан использовать четко сформулированные критерии, не допускающие двоякой трактовки. Только в этом случае заказчик сможет получить качественную услугу. Задача антимонопольной службы в данной ситуации состоит в том, чтобы разобраться, правомерно ли использование спорного критерия.
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