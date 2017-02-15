Пермское УФАС России рассмотрит жалобу «пеликана» на «оляпку»

В Пермское УФАС России поступила жалоба ООО "Пеликан" на действия детского сада №90 "Оляпка" (г. Пермь) при проведении открытого конкурса на организацию питания для дошкольников. Заявитель полагает, что критерий оценки заявок "предложение по созданию условий для улучшения качества обслуживания" не является измеримым, а из конкурсной документация не ясно, каким образом заказчик будет присваивать баллы по данному критерию.

Рассмотрение жалобы назначено на 20 февраля, 10:30.

Александр Плаксин, и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России:

- Для обеспечения добросовестной конкуренции на торгах заказчик обязан использовать четко сформулированные критерии, не допускающие двоякой трактовки. Только в этом случае заказчик сможет получить качественную услугу. Задача антимонопольной службы в данной ситуации состоит в том, чтобы разобраться, правомерно ли использование спорного критерия.