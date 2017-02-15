В Прикамье будет ветрено

15 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -9,-14°, днем -6,-11°.

Сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением ПДД, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, погодные условия.

Наиболее вероятно их возникновение в районах, где наблюдается наибольшая загруженность автотранспортом и по территории которых проходят федеральные и региональные трассы:

- участок федеральной автодороги М7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Уфа «Подъезд к Перми» проходит по территории 4-х муниципальных образований (Большесосновский МР, Очерский МР, Нытвенский МР и Краснокамский МР).

- трасса «А-153 Нытва-Кудымкар», проходящая по территории 3 муниципальных районов (Нытвенского, Карагайского и Кудымкарского).

- трасса Р-242 Пермь-Екатеринбург, проходит по территории 3-х МО (Пермский МР, Кунгурский МР и Суксунский МР).

-трасса Р-243 Пермь-Киров, проходит по территории 2-х МО (Карагайский МР и Сивинский МР).