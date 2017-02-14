Звёзды России против звёзд мира
В Сочи состоялся первый "Матч Всех Звезд" Единой Лиги ВТБ, с участием представителей пермского баскетбольного клуба "Парма". Гендиректор Александром Башминов принял участие в "Матче знаменитостей", Максим Хозяшев в "Матче восходящих звезд", Иван Ухов в конкурсе снайперов, Алексей Шляпников вошел в тренерский штаб "Сборной студентов", а Вячеслав Шушаков вошел в тренерский штаб "Сборной России". В шоу приняли участие представительницы группы поддержки "ПАРМы", Валерия Камаева, Светлана Кузьменкова и талисман команды мишка Мэнни. Главным результатом баскетбольного праздника стала победа Сборной России над Сборной Мира со счётом 131:121. MVP матча признан Андрей Воронцевиц из ЦСКА.
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