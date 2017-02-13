В День святого Валентина в Перми поженятся 62 пары
В День святого Валентина в Перми поженятся 62 пары. Для молодоженов в День всех влюбленных подготовили особые сценарии регистрации брака и приятные сувениры. Все отделы ЗАГС будут красиво украшены красными воздушными шарами, а каждой паре вручат сувениры - магниты и поздравительные открытки. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут по особым сценариям. Например, в Орджоникидзевском районе молодожены смогут написать письма при свечах. Подарки ждут и тех, кто назовет в этот день сына или дочь Валентином или Валентиной.
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