В День святого Валентина в Перми поженятся 62 пары. Для молодоженов в День всех влюбленных подготовили особые сценарии регистрации брака и приятные сувениры. Все отделы ЗАГС будут красиво украшены красными воздушными шарами, а каждой паре вручат сувениры - магниты и поздравительные открытки. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут по особым сценариям. Например, в Орджоникидзевском районе молодожены смогут написать письма при свечах. Подарки ждут и тех, кто назовет в этот день сына или дочь Валентином или Валентиной.