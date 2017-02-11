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← «Один зимний день...» К дню рождения Бориса Пастернака

Как стать успешным?

финансовая грамотность

«Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», – утверждает народная мудрость. И если спросить любого молодого человека, хочет ли он стать богатым, то ответ наверняка будет утвердительным. А вот если спросить молодых людей, есть ли у них готовый план финансового будущего, то большинство явно будет в затруднении. Между тем планировать свое финансовое будущее можно научиться, получив специальные знания и овладев основами финансовой грамотности. А новые привычки наверняка помогут молодому человеку стать успешным и преуспевающим.

   Министерство финансов Пермского края, которое уже более пяти лет реализует проект повышения финансовой грамотности жителей Пермского края, в этом году обращает особое внимание именно на молодых людей. Главным событием в программе повышения финансовой грамотности этого года станет Молодежный форум финансовой культуры «Время – деньги!», который пройдет 28 февраля на площадке Дворца культуры студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

   Событие обещает быть полезным, но нескучным. Если вы не верите, что так бывает, просто посмотрите программу форума в официальной группе в социальных сетях https://vk.com/perm_time_is_money. Но и мы раскроем несколько секретов.

   Форум начнется в главном зале Дворца культуры студентов, где МИХАИЛ ПОПОВ – основатель первого в мире виртуального банка с искусственным интеллектом в мессенджере Telegram, основатель компании EasyFinance.ru, соавтор книги «Личные финансы и семейный бюджет» – поделится профессиональными тайнами управления личными средствами. Председатель Пермской региональной общественной организации «Финансовая грамотность» Александр Ромашкин прямо в зрительном зале поможет всем участникам составить первый в жизни личный финансовый план.

   А потом в аудиториях пройдут встречи, что называется, «по интересам». Размышляете, брать ипотеку или снимать жилье – специалисты помогут вам взвесить все «за» и «против». Особо продвинутые молодые люди, интересующиеся новейшими событиями в мире финансов, смогут разобраться, что такое «блокчейн» и с чем его едят. На тематической выставке «Время – деньги!» специалисты налоговой службы помогут открыть виртуальный личный кабинет, а банки и финансовые организации дадут подробную консультацию о том, что они могут предложить  специально для тех, кому не за тридцать.

   И «гвоздь программы» – квест «Время – деньги!», в котором примут участие команды вузов и организаций Пермского края. Можно быть зрителем, а можно заявиться в команду. Вся необходимая для этого информация – в официальной группе https://vk.com/perm_time_is_money. Уже вовсю готовятся к соревнованию студенты пермских университетов и института культуры, молодые сотрудники пермских предприятий. Обещаем: даже просто наблюдать за игрой будет очень интересно! Завершится форум награждением победителей игры и журналистского конкурса.

   Уже умеете планировать свое время? Отметьте в ежедневнике, что 28 февраля вы будете заняты весь день. А с 1 марта начнете реализовывать свои личный финансовый план, который сделает вас преуспевающим и успешным!

Метки: в Перми, в России, Экономика, Деньги

Опубликовано: 11.02.2017 в 10:50 в рубрике - Новости T7-inform

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← «Один зимний день...» К дню рождения Бориса Пастернака

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