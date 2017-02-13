Руководитель Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал пермским журналистам о проверке Региональной службы по тарифам Пермского края, инициированный ФАС России. Спикер отметил, что в ходе проверки будут проверены тарифы на теплоснабжение в Перми, Березниках, Чайковском и ряду других муниципалитетов Пермского края. Также комиссия ФАС России проверит обоснованность тарифов на передачу электроэнергии. Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что в случае выявления нарушений ФАС России имеет полномочия по снижению тарифа.



«Мы проверяем в первую очередь экономическую обоснованность тарифов. Обоснованы ли те затраты, которые включены в тариф? Мы также будем проверять исполнение инвестиционных программ и законность передач тех или иных активов в аренду той или иной сетевой компании. Все это будет отражено в акте проверки, который будет готов к началу марта», - сообщил Дмитрий Махонин.