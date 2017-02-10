«Один зимний день...» К дню рождения Бориса Пастернака

В Центральной городской библиотеке имени Пушкина 10 февраля отметят день рождения Бориса Пастернака. В 14 часов здесь началась литературно - краеведческая программа, а в 19-00 пермяков приглашают на фортепианный концерт Сергея Коржавина "Музыкальный мир Пастернака", также в течение дня все желающие могут посмотреть в библиотеке 11-серийный фильм 2005 года "Доктор Живаго" режиссера Александра Прошкина.