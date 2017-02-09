Пермское УФАС России предупредило «Росгосстрах»
Пермское УФАС России выдало пермскому филиалу ПАО СК «Росгосстрах» предупреждение о прекращении навязывания дополнительных услуг по договору ОСАГО. Основанием для выдачи предупреждения послужило заявление ООО «Экипаж». Организация обратилась в пермский филиал СК ПАО «Росгосстрах» за оформлением пяти полисов ОСАГО. В ответ страховая компания сообщила о том, что ОСАГО на автобусы ООО «Экипаж» может быть оформлено только с условием оформления договора от несчастного случая для водителей таких автобусов. Стоимость каждого договора составила 23 тысяч рублей. СК ПАО «Росгосстрах»занимает доминирующее положение на рынке ОСАГО в границах Пермского края. Законодательство запрещает навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.
Предупреждение направлено в адрес ПАО «Росгосстрах» 2 февраля. Организация обязана выполнить его и принять меры по оформлению полисов ОСАГО на автобусы ООО «Экипаж» в течение десяти дней с момента получения предупреждения. В противном случае Пермское УФАС России возбудит дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
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