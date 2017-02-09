Ребенок без спецкресла - штраф 3 000
В Прикамье прошел масштабный рейд "Ребенок - пассажир". Только в Перми за одно утро были оштрафованы 36 водителей за то, что везли детей в школу и сад без спецкресел. Стражи дорог напомнили родителям, что детей необходимо перевозить в автокреслах или использовать специальные удерживающие устройства. Всего с начала года в Перми за это были привлечены к ответственности 1054 водителя.
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