Пермяку продали «золотые» помидоры
Пермяку случайно включили в чек томаты по цене 9 999 рублей за килограмм. Недоразумение произошло в одном из пермских магазинов. В чеке покупателя оказались томаты по заоблачной цене. Внимательный покупатель заметил несоответствие. В итоге платить за эту позицию ему не пришлось. Руководство магазина принесло извинение за недоразумение и пообещала провести внутренние проверку.
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