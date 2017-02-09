Пермяку продали «золотые» помидоры

Пермяку случайно включили в чек томаты по цене 9 999 рублей за килограмм. Недоразумение произошло в одном из пермских магазинов. В чеке покупателя оказались томаты по заоблачной цене. Внимательный покупатель заметил несоответствие. В итоге платить за эту позицию ему не пришлось. Руководство магазина принесло извинение за недоразумение и пообещала провести внутренние проверку.