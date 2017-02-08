Началась комплексная проверка деятельности Региональной службы по тарифам
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Моногорода ищут идеи
В марте стартует приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов». Любой житель России может предложить свою идею.
|читать08.02.2017 в 19:00
Началась комплексная проверка деятельности Региональной службы по тарифам
Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги.
|читать08.02.2017 в 18:02
Мороз крепчает
9 февраля ожидается аномально холодная погода - ночью по востоку возможна температура до 34 градусов мороза.
|читать08.02.2017 в 17:37
УФАС: Фестиваль «Белые ночи-2014» провели с нарушениями
190,6 млн рублей на организацию и проведение фестиваля «Белые ночи-2014» были распределены без процедуры торгов.
|читать08.02.2017 в 17:25
А чем удобен «удобный проездной»?
Электронные проездные постепенно входят в систему оплаты проезда на общественном транспорте.
|смотреть читать08.02.2017 в 17:10
Моногорода ищут идеи
В марте стартует приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов». Любой житель России может предложить свою идею.
|читать08.02.2017 в 19:00
Началась комплексная проверка деятельности Региональной службы по тарифам
Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги.
|читать08.02.2017 в 18:02
В ПФО обнаружены нарушения в подготовке к отопительному сезону
В Йошкар-Оле прошло совещании по вопросу прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов. Как обстоят дела в Прикамье?
|читать08.02.2017 в 17:30
Что будет с Пермским хореографическим училищем?
Директор Пермского хореографического училища Людмила Шевченко останется на своей должности ещё два месяца.
|читать08.02.2017 в 15:06
Дороги Прикамья признали одними из самых опасных
Из-за плохих дорожных условий в Прикамье за прошлый год погибли 230 человек, были ранены 3384.
|смотреть читать08.02.2017 в 11:45
Строительство детского сада в с. Архангельское приостановлено
Началась комплексная проверка деятельности Региональной службы по тарифам
В ПФО обнаружены нарушения в подготовке к отопительному сезону
УФАС: Фестиваль «Белые ночи-2014» провели с нарушениями
А чем удобен «удобный проездной»?
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