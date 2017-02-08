Началась комплексная проверка деятельности Региональной службы по тарифам

В Пермь прибыла комиссия Контрольно-ревизионного управления центрального аппарата ФАС России, которая проведет комплексную проверку деятельности Региональной службы по тарифам Пермского края. Проверка началась сегодня 8 февраля. В комиссию входят представители центрального аппарата ФАС России и Пермского УФАС России. Предметом проверки также станут тарифные дела на 2017 - 2019 годы на тепло и электроэнергию, в частности, тарифные дела ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания». Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги, а также обращение ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт».