Мороз крепчает

9 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая изморозь. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -24,-29°, местами по западу до -19°, по востоку до -34°, днем -19,-24°, местами по западу до -14°.

Опасные метеорологические явления:С 9 по 11 февраля по Пермскому краю ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы. 9 февраля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

В ближайшие дни ожидается:

- 10.02 переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -23,-28°, в горах и низинах до -36°, днем -16,-21°, в горах и низинах до -25°.

-11.02 переменная облачность, местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью переменных направлений 1-6 м/с, днем западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -25,-30°, в горах и низинах до -36°, днем -14,-19°, в горах и низинах до -22°.