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← УФАС: Фестиваль «Белые ночи-2014» провели с нарушениями

Мороз крепчает

мороз

9 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая изморозь. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -24,-29°,  местами по западу до -19°, по востоку до -34°,  днем -19,-24°, местами по западу до -14°.

Опасные метеорологические явления:С 9 по 11 февраля по Пермскому краю ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы. 9 февраля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

В ближайшие дни ожидается:

       -  10.02 переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -23,-28°, в горах и низинах до -36°, днем -16,-21°, в горах и низинах до -25°.

        -11.02 переменная облачность, местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью переменных направлений 1-6 м/с, днем западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -25,-30°, в горах и низинах до -36°, днем -14,-19°, в горах и низинах до -22°.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 08.02.2017 в 17:37 в рубрике - Новости T7-inform

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← УФАС: Фестиваль «Белые ночи-2014» провели с нарушениями

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