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УФАС: Фестиваль «Белые ночи-2014» провели с нарушениями

 

Белые ночи

Арбитражный суд Пермского края признал законным решение Пермского УФАС России в отношении Министерства культуры Пермского края и КГАУ «Центр по реализации проектов  в сфере культуры и молодежной политики» по факту допущенных нарушений при проведении фестиваля «Белые ночи-2014». Пермское УФАС России установило, что в январе 2014 года Министерство культуры передало Центру бюджетные средства в размере 190,6 млн рублей на организацию и проведение фестиваля «Белые ночи-2014», фестиваля «Джаз-лихорадка» и фестиваля «Живая Пермь». Автономное учреждение в свою очередь распределило эти средства среди сторонних организаций, заключив с ними гражданско-правовые договоры на организацию и проведение фестивалей без проведения процедуры торгов.


Антимонопольное дело в отношении Минкульта и Центра было возбуждено после обращения Контрольно-счетной палаты Пермского края и Министерства финансов Пермского края. Пермское УФАС России установило в действия Минкульта нарушение части 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции, выразившееся в передачи своих полномочий автономному учреждению. В действиях Центра антимонопольная служба установила факт нарушения части 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции, выразившееся в совмещении функций органов власти. Решение по делу вынесено 30 октября 2015 года. Минкульт попытался обжаловать его в Арбитражном суде Пермского края. После вступления решения в законною силу должностные лица, виновные  в нарушении будут оштрафованы. Кроме того Минкульту выдано обязательное к исполнению предписание о прекращении подобной практики распределения бюджетных средств. 


Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России:
- Передача функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам, в том числе автономным учреждениям, противоречит антимонопольному законодательству. Такие схемы являются непрозрачными и неэффективными с точки зрения освоения бюджетных средств. 
Метки: в Перми, Культура, Власть, Деньги

Опубликовано: 08.02.2017 в 17:25 в рубрике - Новости T7-inform

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