Рак: успей сказать «нет» вовремя
О ранней диагностике онкологических заболеваний расскажут специалисты пермского краевого диспансера. По статистике онкологические заболевания занимают ведущее место среди причин смертности населения, в том числе и Пермского края. Особая опасность онкологии в том, что на начальных этапах некоторые ее виды протекают бессимптомно, и человек может долгое время даже не подозревать о наличии у себя угрожающего жизни заболевания. А поскольку развитие рака, к сожалению, не всегда можно предотвратить, то ранняя диагностика и его профилактика крайне важны. Послушать лекцию можно в краевом центре медицинской профилактики 9 февраля в 12:00.
Марина Другова, главный врач пермского краевого центра медицинской профилактики: "Многие люди не знают, что выявление онкологических заболеваний является одной из главных целей диспансеризации, которую каждый человек может пройти раз в три года. Рак молочной железы и рак простаты, рак желудка, кишечника и легких, рак шейки матки и рак кожи - их можно выявить, пройдя диспансеризацию".
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