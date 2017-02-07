Как защитить граждан от недостоверной рекламы гомеопатии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) сможет выполнить рекомендации отраслевой Комиссии РАН в случае внесения Минздравом России соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств. ФАС России поддерживает решение Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук, изложенное в Меморандуме №2 (о лженаучности гомеопатии).



Однако ФАС России сможет выполнить рекомендации Комиссии РАН, обеспечив защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, заявляющей о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств, только в случае внесения Министерством здравоохранения Российской Федерации соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств, исключающий гомеопатические препараты из состава лекарственных средств.



В настоящий момент согласно Закону об обращении лекарственных средств, гомеопатический лекарственный препарат является лекарственным препаратом. В соответствии с Законом о рекламе не допускаются в рекламе: указание на лечебные свойства (то есть положительное влияние на течение болезни) объекта рекламирования за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств.