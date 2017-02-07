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← Максим Решетников: «Надеюсь заручиться поддержкой населения»

Как защитить граждан от недостоверной рекламы гомеопатии

фас



Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) сможет выполнить рекомендации отраслевой Комиссии РАН в случае внесения Минздравом России соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств. ФАС России поддерживает решение Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук, изложенное в Меморандуме №2 (о лженаучности гомеопатии).


Однако ФАС России сможет выполнить рекомендации Комиссии РАН, обеспечив защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, заявляющей о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств, только в случае внесения Министерством здравоохранения Российской Федерации соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств, исключающий гомеопатические препараты из состава лекарственных средств.


В настоящий момент согласно Закону об обращении лекарственных средств, гомеопатический лекарственный препарат является лекарственным препаратом. В соответствии с Законом о рекламе не допускаются в рекламе: указание на лечебные свойства (то есть положительное влияние на течение болезни) объекта рекламирования за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств.

 

 

 

Метки: в России, Общество, Здоровье

Опубликовано: 07.02.2017 в 18:43 в рубрике - Новости T7-inform

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