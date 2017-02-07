Максим Решетников: «Надеюсь заручиться поддержкой населения»

В Перми полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил врио губернатора Пермского края Максима Решетникова. На мероприятии в Органном зале Перми присутствовали депутаты Законодательного Собрания Пермского края, руководители промышленных предприятий, правоохранительных и силовых ведомств, представители общественных организаций, научного сообщества, средств массовой информации.

Новый глава региона отметил, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать доверие Президента.

"Мы должны работать в тесном взаимодействии с жителями, муниципалитетами, трудовыми коллективами. Основная мысль президентского послания – чиновники должны выйти из кабинетов и максимально слышать мнение простых жителей, учитывать это в своей работе. Через полгода я надеюсь заручиться поддержкой населения. Надеюсь на совместную плодотворную работу", - отметил Максим Решетников.

Как отметил Михаил Бабич, Максим Решетников – коренной пермяк, вся его карьера начиналась в Пермском крае, профессионально он состоялся именно в Перми. Сразу после университета Максим Геннадьевич пришел работать в краевую администрацию. Затем трудился на ответственных должностях в Министерстве регионального развития РФ, аппарате Правительства России, а последние 5 лет возглавлял экономический комплекс Москвы.