Виртуальный игромир. SAMP

Итак, вы услышали от увлеченного геймера новое словечко - это SAMP, и задались вопросом что скрывается за этой аббревиатурой. Все просто и сложно одновременно. Всем известна игра Grand Theft Auto (GTA). Казалось бы совсем недавно эта смесь квеста, гонок и шутера продавалась миллионными тиражами. Тысячи игроков поднимали своего персонажа по карьерной лестнице виртуальной организованной преступности, выполняя различные задания, и примеривая на себе костюм пожарного, полицейского, сутенера, наркоторговца. Сейчас интерес к локальной версии игры не угас, но такого ажиотажа как в двухтысячных она не вызывает. Чего,например, не скажешь о мультиплеере GTA San Andreas (SAMPсокращенно отGTA San Andreas Multiplayer). Эта версия GTA только набирает обороты. Число поклонников мультиплеера растет. Причиной тому явилась возможность игроков самим строить свой "гангстерский рай", широчайший выбор ролей для персонажа, многозадачность и что самое главное возможность играть по сети с единомышленниками.

Для создания своей локации вам необходим сервер, где будет запущен SAMP. Это может быть и домашний компьютер, подключенный к мировой паутине. Но наиболее продвинутые игроки используют для этих целей профессиональный хостинг. Благо сейчас предложений подобных продуктов в Интернете множество. Самые дешевые варианты хостинга серверов SAMP сегодня за чисто символическую плату предлагают будущему администратору игрового сервера получит все необходимые инструменты управления хостингом, надежное соединение и круглосуточную техподдержку. Ваш виртуальный сервер, сделанный профессионалами, не упадет в самый ответственный момент. Удовольствие от игры не омрачится внезапно прерванным соединением.

О том где получить информацию о таком хостинге можно узнать на www.worldhosts.ru.

Удачи в игре!