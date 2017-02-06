Нерадивому землевладельцу повысили налоговую ставку
Межрайонная Инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Пермскому краю сообщает, что в отношении собственника в связи с неиспользованием земельного участка сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, общей площадью 13,9 га, расположенного в Чусовском районе, будет доначислен земельный налог за 2015 год по ставке 1,5 % в сумме 1920 рублей, ранее налоговая ставка составляла 0,3% в сумме 480 рублей.
Согласно ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не могут превышать 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства. Ранее собственник земельного участка был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.
В соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 16.07.2014 г. № 03-05-04-02/34879 в случае, если земельный участок признан уполномоченным органом неиспользуемым для сельскохозяйственного производства, налогообложение в отношении всего этого участка должно производиться по налоговой ставке, установленной представительным органом муниципального образования в отношении прочих земель и не превышающей 1,5 %, начиная с налогового периода, в котором вынесено решение о выявленном нарушении, до начала налогового периода, в котором нарушение устранено.
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