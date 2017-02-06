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В крае прошел региональный чемпионат «Молодые Профессионалы-2017»

 

 чемпионат участница

С 1 по 4 февраля 2017 года прошел III Региональный чемпионат «Молодые Профессионалы-2017» Пермского края по стандартам  WorldSkills.

WorldSkills - это международное движение, направленное на развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.

В Пермском крае Чемпионат по стандартам WorldSkills проводится в третий раз. Главные цели и задачи -  формирование региональной сборной команды для участия в национальном чемпионате WorldSkillsRussia; совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся; популяризация и повышение престижа рабочих профессий, создание и укрепление партнерства техникумов и колледжей с работодателями.

Организаторами Чемпионата стали Министерство образования и науки Пермского края, «Институт развития образования Пермского края», Региональный координационный центр Пермского края.

Сегодня в Прикамье особая ставка – на молодежь, на преемственность трудовых поколений, на воспитание добросовестного отношения к результатам своей работы и ответственность за собственное карьерное продвижение.

Всего в чемпионате приняли участие 332 участника и 378 экспертов из 11 регионов Российской Федерации.

Чемпионат проводился по 35 компетенциям: веб-дизайн, сварочные технологии, кирпичная кладка, косметолог, лабораторный химический анализ, облицовка плиткой, парикмахерское искусство, поварское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сухое строительство и штукатурные работы, флористика, электромонтажные работы, фрезерные работы на станках с ЧПУ и другие.

Чайковский техникум промышленных технологий и управления был представлен 6 участниками и экспертами по 6 компетенциям и по итогам взял 4 призовых места.

 - Малярные и декоративные работы - Никитина Влада Юрьевна - 2 место

 - Парикмахерское искусство - Трошкова Елена Сергеевна - 2 место

  - Облицовка плиткой - Стерхов Кирилл Павлович - 3 место

  -  Кирпичная кладка - Глухов Владимир Андреевич - 3 место

- Фрезерные работы на станках с ЧПУ - Батманов Лев Александрович - 4 место.

- Электромонтажные работы - Ахметов Евгений Иванович - 5 место.

Для участников Чемпионата – это новый виток развития. Соревнования позволяют приобрести неоценимый опыт общения с достойными соперниками, повысить самооценку, усовершенствовать свои навыки в профессии.

«Чемпионат WorldSkills – поистине захватывающее зрелище. Нам представилась уникальная возможность наблюдать не только огромное количество участников данного движения, познакомиться с различными компетенциями, но и поболеть за студентов нашего техникума. Огромное спасибо за организованную поездку», - поделились своими впечатлениями студенты.

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 06.02.2017 в 16:25 в рубрике - Новости T7-inform

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