Максим Решетников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края» и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова - до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края. Как отмечается на сайте Кремля, Виктор Басаргин отправлен в отставку досрочно с формулировкой "по собственному желанию".

Максим Решетников - уроженец Перми, в последнее время работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы.

Во время личной беседы президент задал вопрос: "Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?"

Максим Решетников заверил, что для него это будет большая честь: "Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться".

В качестве первоочередных задач Решетников назвал социальную защиту, развитие социальной сферы и экономики.

"Пермь всё-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности. Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться", - отметил Максим Решетников.