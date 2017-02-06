Максим Решетников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края» и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова - до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края. Как отмечается на сайте Кремля, Виктор Басаргин отправлен в отставку досрочно с формулировкой "по собственному желанию".
Максим Решетников - уроженец Перми, в последнее время работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы.
Во время личной беседы президент задал вопрос: "Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?"
Максим Решетников заверил, что для него это будет большая честь: "Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться".
В качестве первоочередных задач Решетников назвал социальную защиту, развитие социальной сферы и экономики.
"Пермь всё-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности. Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться", - отметил Максим Решетников.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Внимание: аномальные холода
Для пермских кадетов построят новый корпус
Три недели о любви
В Соликамске оштрафовали аптеку
«Перезагрузка» для «Вивата»
Рохля на складе
Губернатор Прикамья Виктор Басаргин подает в отставку
На зов «Травиаты»: «Золотая маска» стартовала в Перми
Край наводнили фальшивые деньги
Возбуждено дело по признакам незаконной передачи в аренду муниципальных электросетей
Добавить комментарий: