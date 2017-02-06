Внимание: аномальные холода

Управление МЧС России по Пермскому краю информирует: 07-11 февраля в Пермском крае ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время холодов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения! Не отпускайте на прогулки детей! На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям!

При обогреве жилища просьба соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. По возможности максимально утеплите окна и берегите тепло в Ваших домах.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности откажитесь от дальних поездок.