Внимание: аномальные холода
Управление МЧС России по Пермскому краю информирует: 07-11 февраля в Пермском крае ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время холодов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.
Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения! Не отпускайте на прогулки детей! На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям!
При обогреве жилища просьба соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. По возможности максимально утеплите окна и берегите тепло в Ваших домах.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности откажитесь от дальних поездок.
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