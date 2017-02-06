Для пермских кадетов построят новый корпус
Для пермских кадетов намерены построить учебный корпус за 248 млн. рублей. В 4-этажном корпусе площадью более 7 тысяч квадратных метров расположатся, помимо учебных кабинетов по основным предметам, кабинеты автодела, медицинской и огневой подготовки, а также библиотека на 250 мест. Построить здание должны за 365 дней с даты заключения контракта, то есть к концу января 2018 года. Об этом сообщает портал 59.ru.
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