Три недели о любви
В Пермском кинотеатре "Премьер" открывается самый романтичный киномесяц года. С 9 февраля по 8 марта в Перми пройдет Фестиваль короткометражного кино о любви и отношениях Love Shorts 4. В сборник вошли шесть красивых романтических историй с трех континентов: в стиле джаз и в стиле рок, о первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрасте, и науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об руку, музыке, путешествиях и скоротечности всего, кроме главного чувства.
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