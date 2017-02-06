Три недели о любви

В Пермском кинотеатре "Премьер" открывается самый романтичный киномесяц года. С 9 февраля по 8 марта в Перми пройдет Фестиваль короткометражного кино о любви и отношениях Love Shorts 4. В сборник вошли шесть красивых романтических историй с трех континентов: в стиле джаз и в стиле рок, о первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрасте, и науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об руку, музыке, путешествиях и скоротечности всего, кроме главного чувства.