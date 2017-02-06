В Соликамске оштрафовали аптеку
Аптеку в Прикамье оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил продажи лекарств, наркотические средства и психотропные вещества. Соликамские фармацевты хранили лекарства не в специальных сейфах, а в шкафах, к которым имелся общий доступ. Работники аптеки не писали в журнале учета информацию об изменении количества психотропных веществ после продажи. В результате руководство аптеки оштрафовали на 200 тысяч рублей. Заведующую и фармацевта привлекли к дисциплинарной ответственности.
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