В Соликамске оштрафовали аптеку

Аптеку в Прикамье оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил продажи лекарств, наркотические средства и психотропные вещества. Соликамские фармацевты хранили лекарства не в специальных сейфах, а в шкафах, к которым имелся общий доступ. Работники аптеки не писали в журнале учета информацию об изменении количества психотропных веществ после продажи. В результате руководство аптеки оштрафовали на 200 тысяч рублей. Заведующую и фармацевта привлекли к дисциплинарной ответственности.