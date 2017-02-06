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Три недели о любви →

В Соликамске оштрафовали аптеку

рецепт

Аптеку в Прикамье оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил продажи лекарств, наркотические средства и психотропные вещества. Соликамские фармацевты хранили лекарства не в специальных сейфах, а в шкафах, к которым имелся общий доступ. Работники аптеки не писали в журнале учета информацию об изменении количества психотропных веществ после продажи. В результате руководство аптеки оштрафовали на 200 тысяч рублей. Заведующую и фармацевта привлекли к дисциплинарной ответственности. 

Метки: в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 06.02.2017 в 11:43 в рубрике - Новости T7-inform

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