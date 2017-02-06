«Перезагрузка» для «Вивата»

Крупнейшую пермскую сеть продуктовых магазинов "Виват" готовят к "перезапуску", пишет издание "КоммерсантЪ - Прикамье". В новом формате, но под тем же названием сеть якобы может начать работать уже в ближайший месяц. В нее войдут как минимум 13 магазинов. По данным издания ритейлер уже ведет переговоры о заключении договоров с поставщиками продукции от имени нового юридического лица общества "Современные торговые технологии". Правда, опрошенные "Коммерсантом" поставщики с осторожностью оценивают планы сети.