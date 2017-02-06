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Рохля на складе

В отличие от недалекого прошлого, современное складское хозяйство является достаточно высокотехнологичным производственным процессом.

Если полвека назад грузчики в таком хозяйстве могли надеяться только на свои собственные мускулы, нехитрые приспособления, и работали в основном руками, то в настоящее время существует масса механизмов и агрегатов, которые помогают современному грузчику выполнять необходимый ему объем работ. Одним из таких инструментов является рохля. Что скрывается за этим непонятным словом?

В русском языке это слово имеет два значения. Первое никоим образом не относится к складскому хозяйству, а обозначает черту характера определенного человека.

Второе значение относится к гидравлической тележке для перевозки тяжестей. Давайте посмотрим как работает это устройство малой механизации. Для того чтобы воспользоваться услугами рохли необходимо, чтобы груз находился на специальном поддоне. Который устроен таким образом, что рога рохли входят в него. После того как рохля полностью вошла под поддон, с помощью раскачивания ее ручки гидравлическая система этого приспособления отрывает груз вместе с поддоном от земли. После этого груз можно относительно легко перемещать в пространстве. Единственное о чем стоит помнить, что колеса у рохли небольшие, и поверхность по которой перемещается груз должна быть достаточно ровной.


Опубликовано: 06.02.2017 в 10:41 в рубрике - Новости T7-inform

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