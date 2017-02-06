Губернатор Прикамья Виктор Басаргин подает в отставку
Действующий Губернатор Прикамья Виктор Басаргин не намерен участвовать в предстоящей избирательной кампании по выборам губернатора Пермского края. Сегодня он объявил об этом на пресс-конференции.
Также, Виктор Басаргин сообщил журналистам, что будет просить Президента России о своей досрочной отставке.
В планах у губернатора: продолжить работу в команде Президента. В завершении встречи Виктор Басаргин добавил, что про Пермский край он не забудет.
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