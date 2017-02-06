На зов «Травиаты»: «Золотая маска» стартовала в Перми
Самый престижный театральный фестиваль России изменил своей традиции. Впервые за более чем двадцатилетнюю историю "Золотой маски" церемония открытия прошла не в Москве, а в Перми. Члены жюри Национальной театральной премии и многочисленные гости приехали в Пермь, чтобы увидеть нашумевшую оперу "Травиата" Джузеппе Верди в версии Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса, которая претендует на 7 номинаций "Золотой маски". Из-за сложности декораций было принято практически беспрецедентное решение не везти спектакль в столицу, а открыть фестиваль в Перми. Большинство билетов на "Травиату" на 5 и 7 февраля раскупили еще в прошлом году.
Самое значимое событие прошлого сезона в Пермском театре оперы и балета - так критика назвала оперу «Травиата» в постановке Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса. На премьеру спектакля в июне этого года зрители специально приезжали в Пермь из других городов и стран. Постановка посвящена импрессарио Жерару Мортье. Пермская версия отлична от австрийской - лаконичные сценические решения изменены под историческую сцену нашего театра. Главную роль в постановке играет световое решение, а всё внимание зрителя устремлено к музыке и звучанию голосов героев.
Спектакль "Травиата" заявлен в 7 номинациях: «Лучшая опера», «Лучшая работа дирижера в опере» (Теодор Курентзис), «Лучшая женская роль» (Надежда Павлова), «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре». Роберт Уилсон номинирован трижды, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
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