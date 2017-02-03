Край наводнили фальшивые деньги

Пермский край наводнили фальшивые банкноты. Массу поддельных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей обнаружили сразу в нескольких городах: Лысьве, Перми, Чусовом, Кунгуре, Горнозаводске и Суксуне. Чаще всего злоумышленники сбывают их в магазинах. Правоохранители предупреждают, что пока не удалось установить тех, кто сбывает фальшивые банкноты. Поэтому покупателей и продавцов призывают быть внимательнее при расчётах наличными.