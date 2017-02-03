Край наводнили фальшивые деньги
Пермский край наводнили фальшивые банкноты. Массу поддельных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей обнаружили сразу в нескольких городах: Лысьве, Перми, Чусовом, Кунгуре, Горнозаводске и Суксуне. Чаще всего злоумышленники сбывают их в магазинах. Правоохранители предупреждают, что пока не удалось установить тех, кто сбывает фальшивые банкноты. Поэтому покупателей и продавцов призывают быть внимательнее при расчётах наличными.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Возбуждено дело по признакам незаконной передачи в аренду муниципальных электросетей
Пермское УФАС снизило тариф на электроэнергию для одной из организаций на 36%
Пермское УФАС выдало предупреждение Правительству Пермского края
Прикамье вошло в число регионов с высокой дорожной опасностью
Фантазия у родителей - неуемная
ФАС: Сроки присоединения жителей к газу должны быть сокращены в два раза
Судебные приставы начали описывать имущество пермских «Виватов»
В Пермь привезут одну из главных святынь Белой горы
«Аллё», или Skype по-русски
О чем молчат сорняки
Добавить комментарий: