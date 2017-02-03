Пермское УФАС выдало предупреждение Правительству Пермского края





Пермское УФАС России выдало предупреждение Правительству Пермского края по признакам создания дискриминационных условий для перевозчиков при утверждении шкалы оценки критериев оценки заявок на участие в конкурсе на распределение межмуниципальных автобусных маршрутов. Значимость критериев, по мнению антимонопольной службы, не позволяет перевозчикам с большим опытом работы, но имеющим хотя бы одно ДТП, на равных конкурировать с перевозчиками без опыта работы и без ДТП.



Александр Плаксин, и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России:

- В том случае, если перевозчик недавно получил лицензию и не имеет никакого опыта выполнения работ, естественно, у него не будет никакого ДТП за год до конкурса. С другой стороны, перевозчик, который условно десять лет работает на рынке, вероятно, будет иметь хотя бы одно ДТП. Первый перевозчик получит пять баллов по критерию «Опыт» и минус 60 баллов по критерию «ДТП». Новый перевозчик получит один балл за опыт, но не получит никакого минуса.



Пермское УФАС России полагает, что шкалу оценки необходимо доработать с учетом замечаний антимонопольного органа. Правительство Пермского края обязано выполнить предупреждение УФАС в срок до 1 апреля 2017 года.



Справка

Шкала оценки критериев оценки заявок на участие в конкурсе на распределение межмуниципальных автобусных маршрутов утверждена Постановлением Правительства Пермского края от 24.06.2016 г. № 399-п.