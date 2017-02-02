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Прикамье вошло в число регионов с высокой дорожной опасностью

ДТП

Пермский край вошёл в число регионов с высокой дорожной опасностью. Как пишет "Новый Компаньон", исследование  проводилось межрегиональным общественным центром "За безопасность дорог" на основе данных за 2016 год. В рейтинге учитывались такие показатели, как население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. Из 52 регионов Прикамье заняло 50 место. По данным экспертов, за 2016 год в Прикамье произошло 2 630 ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий, в которых погибло 230 человек и 3 384 человека были ранены. 

Метки: в Пермском крае, Общество, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 02.02.2017 в 14:25 в рубрике - Новости T7-inform

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