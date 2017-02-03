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Пермское УФАС снизило тариф на электроэнергию для одной из организаций на 36%
По результатам анализа ряда тарифных дел Пермское УФАС России представило Региональной службе по тарифам Пермского края отрицательное заключение на тарифное дело территориальной сетевой организации АО «Сан ИнБев» ( Организация располагается на территории г. Перми в микрорайоне Липовая Гора). Изучив заключение антимонопольного органа, РСТ снизила тариф для АО «Сан ИнБев» на 36%. До поступления заключения УФАС одноставочный тариф для организации составлял 306,29 руб. МВтч, после заключения УФАС - 232,30 руб. МВтч. До поступления заключения двухставочный тариф составлял 130 097, 99 руб. МВт в месяц, после - 83 517, 74 руб. МВт в месяц.
«Данный случай наглядно показывает, что грамотный подход при формировании тарифа может привести не только к замедлению их роста, но и существенному снижению тарифов», - сообщил и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России Александр Плаксин.
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