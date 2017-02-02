Фантазия у родителей - неуемная

Авелия, Адриана, Алинда, Альяна, Теодор, Флора, Папуша и Тамерлан. Представители ЗАГСа рассказали о самых необычных детских именах, которые давали детям родители в прошедшем году. Самыми популярными детскими именами в 2016-м стали Артём, Михаил, Дмитрий, Мария, Анастасия и Дарья. И несмотря на то, что многие пермские родители вернулись к классическим именам для детей, были и такие, кто называл малышей Братислав, Бронислав, Велимир, Лукерья, Глафира.