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Фантазия у родителей - неуемная
Авелия, Адриана, Алинда, Альяна, Теодор, Флора, Папуша и Тамерлан. Представители ЗАГСа рассказали о самых необычных детских именах, которые давали детям родители в прошедшем году. Самыми популярными детскими именами в 2016-м стали Артём, Михаил, Дмитрий, Мария, Анастасия и Дарья. И несмотря на то, что многие пермские родители вернулись к классическим именам для детей, были и такие, кто называл малышей Братислав, Бронислав, Велимир, Лукерья, Глафира.
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