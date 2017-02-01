



В Пермь привезут одну из главных святынь Белой горы - икону с частицей мощей Иоанна Златоуста. Как пишет интернет-издание "Комсомольская правда", больше столетия назад икону написали афонские монахи и подарили ее обители. В этом году, напомним, православные пермяки празднуют 120-летие со дня основания Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря и 100-летие главной его святыни - Крестовоздвиженского собора. В честь этого события икона Иоанна Златоуста с частицей его мощей будет доставлена в Пермь. Поклониться святыне можно будет ежедневно с 5 по 19 февраля в храме святителя Митрофана Воронежского по адресу Комсомольский проспект, 6, с 8.00 до 19.00.