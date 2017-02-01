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Судебные приставы начали описывать имущество пермских «Виватов»
Судебные приставы начали описывать имущество пермских "Виватов". Это происходит как в тех точках, которые не закрыты, так и в тех, которые официально приостановили деятельность - 19 магазинов. Также исчезло несколько НОРМАНов на 25 Октября, 29, Сибирская, 12 и Восстания, 12. Ритейлер накопил долги перед поставщиками. Только ТД "Фуд Трейд" обратился с иском в отношении ВИВАТ Трейд о взыскании задолженности и процентов на сумму 177 млн руб.
Иван Ушаков, начальник пресс-службы УФССП по Пермскому краю: "Приставы налагают обеспечительные меры по искам, которые рассматриваются в Арбитражном суде. В магазины приходят приставы и описывают имущество компании. Подобную процедуру проведут в торговых точках по всему городу".
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