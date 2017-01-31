«Аллё», или Skype по-русски

В Перми запустят отечественный бесплатный аналог Skype. Как пишет "Комсомольская правда" мессенджер "Аллё" для обмена аудио- и видеозвонками протестируют в 16 городах страны - среди которых значится и Пермь. По сути, это второй домашний телефон. Тем, кто установит новое приложение на свой смартфон, обещают присвоить российский номер телефона с городским кодом - это и будет отличительной особенностью новинки. При помощи нового сервиса можно будет звонить на обычные номера телефонов и тем, у кого он не установлен - но уже за деньги. Разработчики обещают к концу первого полугодия обеспечить в новом месенджере возможность отправлять также текстовые сообщения.