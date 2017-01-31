О чем молчат сорняки

Более 3 гектаров земли сельскохозяйственного назначения пустуют и уже поросли не только сорняками - участок зарос елками, березами и сосенками высотой от 0,5 м. В отношении хозяйки участка составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе проведения плановой проверки в отношении собственника земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственных целей, площадью 3,19 га, расположенного в Пермском районе, Култаевского с/п, вблизи д. Ключики, установлено, что весь земельный участок зарос древесно-кустарниковой растительностью, в виде –ели, сосны, березы, высотой от 0,5 м. Участок не используется для ведения сельскохозяйственного производства. Собственником не приняты меры по вводу земельного участка в сельскохозяйственный оборот, что привело к сплошному зарастанию.

По результатам проверки в отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ «Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи, что влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.