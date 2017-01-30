Инспектор Россельхознадзора выехал с проверкой в школу
В январе 2017 года должностным лицом Управления Россельхознадзора по Пермскому краю по направлению надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми. При проведении проверки установлено, что школа заключила договор на оказание услуги по организации горячего питания обучающихся, воспитанников с ООО «Май-М». По договору исполнитель обязуется оказать услуги по организации 2-х разового горячего питания учащихся в учреждении. В школе ежемесячно проводятся санитарно-профилактические мероприятия по обработке административных и складских помещений.
Нарушений законодательства в области надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки при осуществлении их закупок для государственных нужд не выявлено.
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