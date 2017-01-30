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Из Перми - в Барселону
На выполнение рейса Пермь-Барселона в комиссию Минтранса России подали заявки две авиакомпании - Azur Air (оператор Anex Tour) и Royal Flight (оператор Coral Travel) - сообщает Коммерсант. Заявленная частота вылетов составляет два раза в неделю, длительность программы - с 26 марта по 28 октября. В расписании Большого Савино уже стоит чартерная программа Пермь-Барселона, которую намерена выполнять компания Azur Air с вылетами каждые десять дней, начиная с 25 апреля. Из Перми на летний турсезон также заявлены чартеры в Турцию, Грецию, Кипр, Болгарию и Черногорию.
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