В Перми будут судить экс-директора управляющей компании "Лидер Плюс". По мнению следствия, с 2008 по 2012 год он похитил 59 млн рублей, поступившие от населения за поставленные коммунальные ресурсы, и организовал мошенническую схему по выставлению "двойных квитанций" за оплату коммунальных услуг. Уголовное дело будет рассматривать Мотовилихинский суд Перми. Ранее следователи наложили арест на дорогой автомобиль обвиняемого и земельный участок 3 га в Московской области.



