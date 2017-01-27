В Перми запустили проект "Круг чтения". В чем идея книжного квартирника?

Идея проекта очень проста. Все желающие собираются вместе и читают друг другу свои любимые книги. Важно, чтобы жанры и тексты были доступны для понимания. На чтение вслух каждому участнику дается 15 минут. Известно уже, что первая встреча пройдет в эту пятницу 27 января в квартире инициатора проекта Татьяны Жикиной, на нее заявилось 10 человек.

Организаторы напоминают: не забывайте захватить с собой вкусное к чаю; блокнотики-ручки, чтобы записать что-нибудь интересное, и тексты, которые хотите прочитать.