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Круг чтения
В Перми запустили проект "Круг чтения". В чем идея книжного квартирника?
Идея проекта очень проста. Все желающие собираются вместе и читают друг другу свои любимые книги. Важно, чтобы жанры и тексты были доступны для понимания. На чтение вслух каждому участнику дается 15 минут. Известно уже, что первая встреча пройдет в эту пятницу 27 января в квартире инициатора проекта Татьяны Жикиной, на нее заявилось 10 человек.
Организаторы напоминают: не забывайте захватить с собой вкусное к чаю; блокнотики-ручки, чтобы записать что-нибудь интересное, и тексты, которые хотите прочитать.
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