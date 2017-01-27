Надежный хостинг для Counter Strike Global Offensive V34

Поклонников Counter Strike Global Offensive V34 становится все больше. Техника и программирование постоянно развивается, и последняя модернизация Counter Strike Global Offensive призвана удовлетворить потребности самых взыскательных игроков. Самое заметное - это улучшение графики: яркие, реалистичные краски и проработка деталей. Второе – мощный движок.

У рядового игрока всегда есть выбор где организовать сервер. Конечно же можно использовать персональный компьютер дома или в офисе. Но насколько вы уверены в своем провайдере, какие нагрузки выдержит ваше "железо" прежде чем отправиться в перезагрузку? Необходимо помнить, что качественная игра без багов, зависаний, отключений, и прочих подобных «прелестей» возможна только на профессиональном оборудовании. Тут возникает вопрос какому хостеру поручить обслуживание своей команды единомышленников.

Важнейшим параметром, привлекающим игроков, является прежде всего надежность и постоянная доступность, хостинг – серверов. Здесь стоит взглянуть на oneservers.su. Данный проект способен увлечь игрока своими характеристиками. Органичная и интуитивно-понятная панель управления, широкий набор функций , проработка программного обеспечения на самом высоком уровне. Хостинг oneservers.su с легкостью обслужит геймплэй компании состоящей из любого количества игроков. При недавнем обновлении программного обеспечения и оборудования были приняты во внимание все современные требования к сетевому шутеру.: SSD диски, защита от DDoS атак, высокоскоростные процессоры Intel, администрирование и круглосуточная техподдержка. Финасовая составляющая также порадует гемера. Ресурсы хостинга доступны за символическую плату, которую можно внести массой доступных способов электронных платежей.