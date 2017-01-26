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В Пермь привезли 250 мышей для опытов
Авиатранспортом из Москвы в адрес Пермского научно-производственного объединения поступила партия лабораторных животных - 250 лабораторных мышей для научных целей. Государственными инспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю в аэропорту Большое Савино был проведен досмотр живого груза и контроль ветеринарно-сопроводительных документов, нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено. Авиа-транспортировку обитатели лабораторий перенесли благополучно.
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