Пермский губернский оркестр готовит «Татьянин день»
Пермских Татьян еще порадуют. Пермский губернский оркестр готовит новую концертную программу, которая так и называется "Татьянин день". Маэстро Евгений Тверетинов, музыканты и прославленная хореографическая группа оркестра вновь удивят зрителей виртуозным исполнением, новыми композициями и энергичными танцами. Так что, Татьяны, отправляйтесь 27 января во дворец культуры имени Солдатова.
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