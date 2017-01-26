В Пермь прилетели «морские гады»

Госинспекторами отдела ветеринарного надзора в международном аэропорту Большое Савино досмотрены поступившие авиатранспортом из г. Москва в адрес супермаркетов и предприятий общественного питания г. Перми партии устриц, осьминогов, различной морской рыбы.

Поступившие рыба и морепродукты, отечественного и импортного происхождения, предназначаются для свободной реализации и приготовления продуктов питания в кафе, ресторанах. Все указанные виды подконтрольной продукции сопровождались ветеринарными свидетельствами, оформленными в установленном порядке.