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В Пермь прилетели «морские гады»
Госинспекторами отдела ветеринарного надзора в международном аэропорту Большое Савино досмотрены поступившие авиатранспортом из г. Москва в адрес супермаркетов и предприятий общественного питания г. Перми партии устриц, осьминогов, различной морской рыбы.
Поступившие рыба и морепродукты, отечественного и импортного происхождения, предназначаются для свободной реализации и приготовления продуктов питания в кафе, ресторанах. Все указанные виды подконтрольной продукции сопровождались ветеринарными свидетельствами, оформленными в установленном порядке.
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